Зачем нужно перезагружать кроссовки, когда у российских полицейских появятся очки дополненной реальности, что в этом году ждать из Купертино и что на самом деле представляет из себя складной смартфон: главные события техномира за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

Зачем нужно перезагружать кроссовки, когда у российских полицейских появятся очки дополненной реальности, что в этом году ждать из Купертино и что на самом деле представляет из себя складной смартфон: главные события техномира за неделю в итоговой программе 33Live.Runet с Павлом Кушелевым.В этом выпуске:— Samsung гнёт свою линию: вроде бы который год являясь лидером рынка смартфонов, всё ещё настойчиво пытается всем доказать своё превосходство над Apple. В этот раз анонс главных новинок, включая невиданный смартфон со сгибаемым экраном, корейцы решили провести у Apple под носом, и не просто в Сан-Франциско, а в том же самом зале, где неоднократно собирала прессу для анонсов "яблочная" компания.— Но сгибаемым девайсом дело не ограничилось: Samsung представила и целое семейство вполне массовых, хотя и дорогих, Galaxy S10 — от условно "доступного" S10e до ультрадорогого S10 5G.— Накануне открывающегося в Барселоне Всемирного мобильного конгресса о планах никогда там не присутствующей Apple напомнил один из главных специалистов по еще не анонсированным "яблочным" устройствам, Мин-чи Куо. И рассказал о них много интересного. Параллельно в Apple начинают готовиться к "жизни после iPhone" — думают, как будет расти бизнес, когда продажи телефонов расти перестанут.— Технологии "Большого брата" скоро доберутся до Москвы. Столичных полицейских собираются снабдить смарт-очками с технологией распознавания лиц — такие уже используются их китайскими коллегами.— А китайская государственная база данных распознавания лиц оказалась из-за небрежной настройки доступна всем желающим.— "Мой левый кроссовок не перезагружается. Правый превратился в кирпич": самошнурующиеся кроссовки Nike столкнулись с неожиданными техническими проблемами.