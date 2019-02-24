Максим Галкин показал подписчикам, как Алла Борисовна поздравила его с Днем защитника Отечества. Телеведущий также получил приятный подарок от дочери.

Максим Галкин показал подписчикам, как Алла Борисовна поздравила его с Днем защитника Отечества. Телеведущий также получил приятный подарок от дочери.Максим Галкин поделился радостью со своими подписчиками – супруга Алла Пугачева сделала ему подарок на 23 февраля. В поздравлении телеведущего участвовала и маленькая дочь Лиза.Так, Примадонна преподнесла мужу в День защитника Отечества пижаму, а дочка рассказала стихотворение.Материал дополняется.