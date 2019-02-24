В воскресенье супруга Георгия Данелия Галина рассказала ТАСС о самочувствии режиссера.

В воскресенье супруга Георгия Данелия Галина рассказала ТАСС о самочувствии режиссера. Ранее Данелия был помещен в реанимацию одной из московских больниц.Как сказала жена режиссера, Георгий Данелия находится в стабильно тяжелом состоянии, вызванном воспалением легких."Ему стабилизировали дыхание, и есть какая-то мини-положительная динамика", — дополнила Галина Данелия.Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. Известен популярными фильмами "Я шагаю по Москве", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон", "Кин-дза-дза!" и другими.