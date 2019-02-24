24.02.2019

2019-02-24 18:10:31

Георгий Данелия в коме

Режиссер Георгий Данелия погружен в искусственную кому. Об этом сообщает со ссылкой на жену Данелии Галину.



По ее словам, врачи проводят полное обследование состояния здоровья режиссера. Ранее сообщалось, что Данелия был экстренно госпитализирован с воспалением легких.