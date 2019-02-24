Миновала третья четверть Луны и уже
во вторник наступает ее заключительная четвертая фаза. Начинать принципиально
новые дела в это время считается нецелесообразным – время не плодотворное, для
начинаний не годится. Зато для окончания дел лучше времени и не придумаешь. Гороскоп
на неделю с 25 февраля по 3 марта составил астролог Центра
прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.
Миновала третья четверть Луны и уже
во вторник наступает ее заключительная четвертая фаза. Начинать принципиально
новые дела в это время считается нецелесообразным – время не плодотворное, для
начинаний не годится. Зато для окончания дел лучше времени и не придумаешь. Гороскоп
на неделю с 25 февраля по 3 марта составил астролог Центра
прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.
ОВЕН
В первый рабочий день недели Овнам следует
спрятать свою энергичность в задний карман и не слишком вылезать вперед –
существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортуна
будет на вашей стороне в любой области. Выходные крайне благоприятны для встреч
с друзьями.
ТЕЛЕЦ
Тельцам следует посвятить начало недели работе
в коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех,
почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл и
проявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, будьте
готовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.
БЛИЗНЕЦЫ
Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта для
типичных Близнецов, считающихся самым легким на подъем знаком, обещает скучную
рутинную работу. Зато со вторника лучик солнца опять застучит в ваше окно –
наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку.
Вторую половину недели будьте аккуратнее, это же касается и выходных.
РАК
Наступивший понедельник обещает стать для Раков
радостным, причем, вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни.
Однако со вторника на вас навалится вся тяжесть нерешенных ранее проблем. С
четверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственных
амбициях. Воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.
ЛЕВ
Может быть, с самого начала недели у Львов не
все будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точно
преуспеете. Вторник и среда принесут много приятных минут, если, конечно, вы
проведете эти дни активно и творчески. Вторая половина недели пройдет менее
креативно. Воскресенье посвятите вашей второй половинке.
ДЕВА
Дева – знак, обычно очень интересующийся
всевозможными новостями. И гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта таков: в первый
день наступившей недели информации будет – хоть отбавляй. Вторник и среду можно
посвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, окажется
для представителей вашего знака настоящим подарком. А вот в воскресенье не
стоит рассчитывать на праздник.
ВЕСЫ
Возможно, уже в понедельник за былые заслуги Весам
выплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, это благоприятное
время для решения материальных проблем. Во вторник и среду не сидите на одном
месте – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели Весов
оставят в покое, и можно будет насладиться заслуженным отдыхом.
СКОРПИОН
Неделя начинается для Скорпионов активно – вы
можете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидер
и на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностью
ментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни с
кем не общаться, провести день дома или на даче.
СТРЕЛЕЦ
В понедельник типичные представители знака Стрелец
могут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, хотя бы не
выкладывайтесь на все сто. Согласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3 марта,
ваше время начинается только со вторника – вот тогда и сможете показать все, на
что способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками и
друзьями.
КОЗЕРОГ
Наступившая неделя делится для Козерогов ровно
на две половины. Первая – с понедельник по среду – не принесет каких-то
ощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своей
тарелке. Зато вторая половина недели, с четверга и до конца, пройдет в вашу
пользу. Ожидается прилив сил и энергии, который не оставит вас и в выходные.
ВОДОЛЕЙ
В начале этой рабочей недели Водолеи вправе
бороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии может
поубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть во
втором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу просто
отдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.
РЫБЫ
Согласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3
марта для Рыб, вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно для типичных
представителей своего знака. Для человека, стремящегося к своей цели или
делающего шаги в карьере и бизнесе, все это время будет, конечно же, успешно.
Если вы слегка и подустанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдет
воскресенье.
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