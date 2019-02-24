Миновала третья четверть Луны и уже во вторник наступает ее заключительная четвертая фаза. Начинать принципиально новые дела в это время считается нецелесообразным – время не плодотворное, для начинаний не годится. Зато для окончания дел лучше времени и не придумаешь. Гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта составил астролог Центра прогнозирования и психологии АструС Михаил Чистяков.

Миновала третья четверть Луны и ужево вторник наступает ее заключительная четвертая фаза. Начинать принципиальноновые дела в это время считается нецелесообразным – время не плодотворное, дляначинаний не годится. Зато для окончания дел лучше времени и не придумаешь. Гороскопна неделю с 25 февраля по 3 марта составил астролог Центрапрогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.ОВЕНВ первый рабочий день недели Овнам следуетспрятать свою энергичность в задний карман и не слишком вылезать вперед –существует некоторый риск получить травму. Со вторника все меняется – фортунабудет на вашей стороне в любой области. Выходные крайне благоприятны для встречс друзьями.ТЕЛЕЦТельцам следует посвятить начало недели работев коллективе – сейчас не надо вылезать вперед и доказывать, что вы выше всех,почувствуйте себя членом команды. Во вторник и среду следует убавить свой пыл ипроявить осторожность. С четверга все козыри будут у вас на руках, будьтеготовы поймать свою удачу. Выходные проведите активно.БЛИЗНЕЦЫГороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта длятипичных Близнецов, считающихся самым легким на подъем знаком, обещает скучнуюрутинную работу. Зато со вторника лучик солнца опять застучит в ваше окно –наступает время для коллективной работы, столь свойственной вашему знаку.Вторую половину недели будьте аккуратнее, это же касается и выходных.РАКНаступивший понедельник обещает стать для Раковрадостным, причем, вы можете даже не заметить, что наступили суровые будни.Однако со вторника на вас навалится вся тяжесть нерешенных ранее проблем. Счетверга по субботу живите одной жизнью с коллективом, забудьте о собственныхамбициях. Воскресенье проведите дома, в спокойной обстановке.ЛЕВМожет быть, с самого начала недели у Львов невсе будет складываться на рабочем месте, зато в домашних делах вы точнопреуспеете. Вторник и среда принесут много приятных минут, если, конечно, выпроведете эти дни активно и творчески. Вторая половина недели пройдет менеекреативно. Воскресенье посвятите вашей второй половинке.ДЕВАДева – знак, обычно очень интересующийсявсевозможными новостями. И гороскоп на неделю с 25 февраля по 3 марта таков: в первыйдень наступившей недели информации будет – хоть отбавляй. Вторник и среду можнопосвятить делам семьи и дома. Вторая половина недели, начиная с четверга, окажетсядля представителей вашего знака настоящим подарком. А вот в воскресенье нестоит рассчитывать на праздник.ВЕСЫВозможно, уже в понедельник за былые заслуги Весамвыплатят премию или как-то иначе поощрят. В любом случае, это благоприятноевремя для решения материальных проблем. Во вторник и среду не сидите на одномместе – возможно, вас пошлют в местную командировку. Со второй половины недели Весовоставят в покое, и можно будет насладиться заслуженным отдыхом.СКОРПИОННеделя начинается для Скорпионов активно – выможете взять бразды правления в свои руки и показать всем, кто настоящий лидери на работе, и дома. С четверга активность физическая сменится активностьюментальной – хорошее время для встреч и контактов. Но в воскресенье лучше ни скем не общаться, провести день дома или на даче.СТРЕЛЕЦВ понедельник типичные представители знака Стрелецмогут никуда не спешить, а если долг призывает вас быть на работе, хотя бы невыкладывайтесь на все сто. Согласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3 марта,ваше время начинается только со вторника – вот тогда и сможете показать все, начто способны. Выходные дни можно провести активно со своими родственниками идрузьями.КОЗЕРОГНаступившая неделя делится для Козерогов ровнона две половины. Первая – с понедельник по среду – не принесет каких-тоощутимых побед. Скорее всего, вы будете чувствовать себя не совсем в своейтарелке. Зато вторая половина недели, с четверга и до конца, пройдет в вашупользу. Ожидается прилив сил и энергии, который не оставит вас и в выходные.ВОДОЛЕЙВ начале этой рабочей недели Водолеи вправебороться за лавры победителя на своем рабочем месте. Со вторника энергии можетпоубавиться, но на помощь придут ваши коллеги. С четверга лучше побыть вовтором эшелоне, не претендовать на пальму первенства. В субботу простоотдыхайте, а свою активность можно проявить в воскресенье.РЫБЫСогласно гороскопу на неделю с 25 февраля по 3марта для Рыб, вся наступившая рабочая неделя пройдет удачно для типичныхпредставителей своего знака. Для человека, стремящегося к своей цели илиделающего шаги в карьере и бизнесе, все это время будет, конечно же, успешно.Если вы слегка и подустанете, для отдыха в тишине и уюте прекрасно подойдетвоскресенье.Чтобы больше знать о том, что может произойти в феврале, прочитайте другие . Специалисты определили по звездам, что вас ждет в , как правильно позаботиться о и как следует следить за представителям разных знаков зодиака.