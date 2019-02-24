В Москве не видят оснований, исходя из которых коллеги из Токио заявили, что проблема мирного договора будет решена на японских условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также посетовал на то, что оценить интеллектуальные способности некоторых представителей американской элиты довольно сложно.

В Москве не видят оснований, исходя из которых коллеги из Токио заявили, что проблема мирного договора будет решена на японских условиях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" глава российского внешнеполитического ведомства обрисовал сложившуюся ситуацию, которая, на его взгляд, является несколько странной. Так, Лавров напомнил, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая в парламенте, сообщил о своих планах решить вопрос с мирным договором на японских условиях."Честное слово, не знаю, откуда у него такое убеждение", — признался высокопоставленный российский дипломат. По словам Лаврова, ни президент России Владимир Путин, ни он, ни кто-либо другой из участников российско-японских консультаций не давал японским коллегам оснований для подобных заявлений. А то, что в ходе встречи на полях саммита G20 в Сингапуре Путин и Абэ объявили о необходимости ускорить работу над мирным договором на основе декларации 1956 года, говорит об обратном: Россия ведет разговор не на японских условиях, а на условиях этого документа."Там четко сказано: сначала заключение мирного договора", — подчеркнул Лавров. А это означает необходимость признания Японией результатов Второй мировой войны во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая четыре острова Малой Курильской гряды. Он напомнил, что итоги Второй мировой войны закреплены в Уставе ООН, Япония этот Устав ратифицировала, а отзывать свою ратификацию некорректно. "Так не получится", — указал глава МИД РФ."Наша позиция очень проста: для того чтобы решать сложные вопросы, необходимо обеспечить не просто должную атмосферу, а реальное содержание отношений в экономике, политике, международных делах", — подчеркнул он.А в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 24 февраля, Лавров посетовал на то, что оценить интеллектуальные способности некоторых представителей американской элиты довольно сложно.Президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному Собранию предложил тем силам в США, кто одержим идеей своего превосходства над всем остальным миром, посчитать дальность и скорость перспективных российских систем вооружения, которые Россия вынуждена будет создавать в ответ на угрозы своей безопасности, которые возникнут при выходе Вашингтона из ДРСМД.