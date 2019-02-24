Прославившаяся
благодаря роману с рэпером Гуфом Яна Шевцова госпитализирована. Врачам не
понравились анализы беременной звезды Дома-2.
Прославившаяся
благодаря роману с рэпером Гуфом Яна Шевцова госпитализирована. Врачам не
понравились анализы беременной звезды "Дома-2".
О
том, что попала в больницу, Шевцова сообщила в Stories Instagram. Девушка рассказала, что поехала в клинику только потому, что ей это
рекомендовали медики.
При этом Яна заверила,
что у нее "все хорошо". "Я не хотела в клинику, потому что много дел еще не
сделано. Но меня не отпустили", – заявила
экс-участница телестройки.
Шевцова подтвердила, что
действительно ждет ребенка. "Лежу в больнице на сохранении. Чувствую себя
ужасно, температурю. Не знаю, сколько еще буду находиться здесь, но наверно
подержат неделю", – цитирует девушку . Кроме того, Шевцова заявила, что больше не
общается с Гуфом и заблокировала рэпера.
Ранее скандальная участница реалити-шоу заявила,
что снова беременна от музыканта, в чем усомнились многие поклонники. О возвращении на "Дом-2" Яна Шевцова не думает. "Я
сейчас в Москве одна, да, порой мне бывает тяжело, хочется плакать, но стараюсь
не обращать внимания на негатив", – рассказала будущая мама.
Напомним, придя на реалити-шоу, Шевцова рассказала, что ее первым
мужчиной стал Гуф, который якобы бросил ради нее певицу Кэти Топурию. По словам
Яны, когда-то ей пришлось сделать аборт. После проекта девушка возобновила
отношения с возлюбленным.
Через некоторое время Шевйова шокировала
подписчиков известием о новой беременности. Однако в недавней программе "На
самом деле" Первом канале выступил врач,
предъявивший справку, подтверждающую, что 18-летняя звезда шоу не находится в
положении.