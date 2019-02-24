Прославившаяся благодаря роману с рэпером Гуфом Яна Шевцова госпитализирована. Врачам не понравились анализы беременной звезды Дома-2.

Прославившаясяблагодаря роману с рэпером Гуфом Яна Шевцова госпитализирована. Врачам непонравились анализы беременной звезды "Дома-2".том, что попала в больницу, Шевцова сообщила в Stories Instagram. Девушка рассказала, что поехала в клинику только потому, что ей эторекомендовали медики.При этом Яна заверила,что у нее "все хорошо". "Я не хотела в клинику, потому что много дел еще несделано. Но меня не отпустили", – заявилаэкс-участница телестройки.Шевцова подтвердила, чтодействительно ждет ребенка. "Лежу в больнице на сохранении. Чувствую себяужасно, температурю. Не знаю, сколько еще буду находиться здесь, но наверноподержат неделю", – цитирует девушку . Кроме того, Шевцова заявила, что больше необщается с Гуфом и заблокировала рэпера.Ранее скандальная участница реалити-шоу заявила,что снова беременна от музыканта, в чем усомнились многие поклонники. О возвращении на "Дом-2" Яна Шевцова не думает. "Ясейчас в Москве одна, да, порой мне бывает тяжело, хочется плакать, но стараюсьне обращать внимания на негатив", – рассказала будущая мама.Напомним, придя на реалити-шоу, Шевцова рассказала, что ее первыммужчиной стал Гуф, который якобы бросил ради нее певицу Кэти Топурию. По словамЯны, когда-то ей пришлось сделать аборт. После проекта девушка возобновилаотношения с возлюбленным.Через некоторое время Шевйова шокировалаподписчиков известием о новой беременности. Однако в недавней программе "Насамом деле" Первом канале выступил врач,предъявивший справку, подтверждающую, что 18-летняя звезда шоу не находится вположении.