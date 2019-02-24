Грузовой самолет грузовой самолет Boeing-767 авиакомпании Atlas Air упал в воды залива Тринити-Бэй в Техасе на юге США. На борту разбившегося воздушного судно находились три человека, спасатели обнаружили тело одного из погибших, поиски на месте крушения продолжаются.

Последствия авиакатастрофы, произошедшей вечером в субботу, 23 февраля, неподалеку от города Ануак в штате Техас на юге США сняли на видео с воздуха.Как сообщалось ранее, грузовой самолет Boeing-767 авиакомпании Atlas Air потерпел крушение, рухнув в воды залива Тринити-Бэй.Воздушное судно совершало перелет из Майами (штат Флорида) в Международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон, на борту находились три человека.СМИ уточняют, что спасатели обнаружили тело одного из погибших, остальные члены экипажа числятся пропавшими без вести, однако представитель местных властей отметил, что надежды найти живых на месте катастрофы практически нет.