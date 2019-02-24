Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями.

Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Минобороны России (@mil_ru) 22 Фев 2019 в 1:00 PSTПодписчики могут скачать их с высоким разрешением.Открытки доступны в аккаунтах Минобороны в Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте"и "Одноклассники".Хайрезы разместят и на официальном сайте.