Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями.
Минобороны России поздравило мужчин с праздником 23 февраля креативными открытками с мотиваторами и остроумными поздравлениями.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Минобороны России (@mil_ru) 22 Фев 2019 в 1:00 PST
Подписчики могут скачать их с высоким разрешением.
Открытки доступны в аккаунтах Минобороны в Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте"и "Одноклассники".
Хайрезы разместят и на официальном сайте.