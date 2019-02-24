Камера наблюдения запечатлела страшную аварию, произошедшую в центре Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье. На записи видно, как автомобиль BMW X6 на большой скорости вылетел на тротуар и сбил находившихся там людей. Двое пострадавших скончались от полученных травм.
Камера наблюдения запечатлела резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в ночь на воскресенье, 24 февраля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Мурад К., 1989 года рождения, находившийся за рулем автомобиля BMW X6, не справился с управлением и на большой скорости выскочил на тротуар, где сбил людей, после чего выехал обратно на проезжую часть.
В результате инцидента погибли два человека, еще четыре прохожих получили травмы различной степени тяжести.
Судя по кадрам видео, пострадавших могло быть больше – несколько человек просто увернулись от автомобиля, который уже потерял скорость.
В настоящее время предполагаемый виновник аварии задержан, проводятся следственные действия.