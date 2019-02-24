Камера наблюдения запечатлела страшную аварию, произошедшую в центре Санкт-Петербурга в ночь на воскресенье. На записи видно, как автомобиль BMW X6 на большой скорости вылетел на тротуар и сбил находившихся там людей. Двое пострадавших скончались от полученных травм.

Камера наблюдения запечатлела резонансное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в ночь на воскресенье, 24 февраля, на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.Мурад К., 1989 года рождения, находившийся за рулем автомобиля BMW X6, не справился с управлением и на большой скорости выскочил на тротуар, где сбил людей, после чего выехал обратно на проезжую часть.В результате инцидента погибли два человека, еще четыре прохожих получили травмы различной степени тяжести.Судя по кадрам видео, пострадавших могло быть больше – несколько человек просто увернулись от автомобиля, который уже потерял скорость.В настоящее время предполагаемый виновник аварии задержан, проводятся следственные действия.