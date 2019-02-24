Марш памяти Бориса Немцова прошел в центре Москвы. В мероприятии приняли участие порядка шести тысяч человек.

Марш памяти Бориса Немцова прошел в центре Москвы. В мероприятии приняли участие порядка шести тысяч человек, сообщается на сайте столичного главка МВД.Проведение марша согласовано с властями, порядок на мероприятии обеспечивали правоохранительные органы, оно прошло без нарушений. Шествие, в котором приняли участие политики и активисты, а также журналист Николай Сванидзе и блогер Алексей Навальный, прошло по Бульварному кольцу от Страстного бульвара до проспекта Академика Сахарова. На время мероприятия движение по этим улицам было перекрыто.Политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Исполнители преступления осуждены на сроки от 11 до 20 лет.