На границе Венесуэлы и Колумбии начались провокации, о которых предупреждали ранее. Сторонники Хуана Гуайдо подогнали четыре грузовика с гуманитарной помощью, однако проехать на территорию страны автоколонна не смогла.

На границе Венесуэлы и Колумбии начались провокации, о которых предупреждали ранее. Сторонники Хуана Гуайдо подогнали четыре грузовика с гуманитарной помощью, однако проехать на территорию страны автоколонна не смогла.По всей видимости, они сами подожгли машины, чтобы спровоцировать скандал, сообщает телеканал "Россия 24". Белый дом тут же выступил с заявлением, что грузовики, якобы, подожгли сторонники Николаса Мадуро, однако очевидцы обратили внимание на тот факт, что сначала вспыхнул не первый, а второй по счету грузовик в колонне, а гуманитарную помощь тут же быстро растащили сторонники Гуайдо. При этом ближайший к венесуэльскому блокпосту автомобиль остался целым.Вице-президент Венесуэлы подчеркнула, что США организуют гуманитарную помощь без запроса Каракаса и нарушают международное право, чтобы словами о кризисе оправдать военное вторжение. На самом деле цель Вашингтона — забрать госкомпанию, которая разрабатывает крупнейшее в мире месторождение нефти.В американской прессе даже появлялась информация, что Соединенные Штаты могут высадить десантом спецназ, а вот издание "Эль Националь" сообщает, что Венесуэла может закрыть воздушное пространство. При этом разрешение на полеты смогут получить только самолеты, которые использует государство. Официального подтверждения этому нет.Сам Николас Мадуро на митинге сторонников не исключил, что его постараются убить, и призвал защищать страну любой ценой: "Я отдаю приказ народу и Вооруженным силам: если в один день вы услышите новость, что со мной что-нибудь случилось, не сомневайтесь ни секунды в том, чтобы выйти на улицы, чтобы защищать родину".Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо неоднократно заявлял, что 23 февраля в страну из-за границы, в том числе, из Колумбии и Бразилии, прибудет иностранная гуманитарная помощь. Правительство Венесуэлы назвало эту инициативу "дешевым шоу олигархии". Сейчас по решению официального Каракаса граница Венесуэлы с Бразилией и Колумбией закрыта.