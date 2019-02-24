Полицейские установили, что в одном из магазинов продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку...

Сотрудниками Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетнему.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов на проспекте Вернадского продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 17-летнему подростку.Ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажиэтилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Отделением дознания ОМВД России по Гагаринскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56