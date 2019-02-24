Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками.

Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками. Газета Daily Telegraph опубликовала результаты исследования, которое провели сотрудники StratCom из центра в Риге.Эксперты использовали весь арсенал кибер-преступников — изучали открытую информацию о "жертвах", пользовались поддельными учетными записями, фейковыми аккаунтами в соцсетях и прочим.В ряде случаев эксперимент позволил получить точные места дислокации нескольких батальонов, данные о их перемещении, фото секретной техники и оборудования, даты активных фаз маневров, имена всех военнослужащих в нескольких подразделениях, а также телефоны и адреса электронной почты некоторых из них.Более того, ложные сообщения в социальных сетях заставили ряд военнослужащих оставить позиции. О некоторых солдатах удалось узнать то, что позволило их шантажировать.Эксперты StratCom указали, что Instagram чаще всего позволяет получать данные и района учений, а Facebook облегчает сбор личной информации о сослуживцах и командирах. Twitter не очень популярен среди военных.Авторы доклады указывают, что найденные уязвимости соцсетей будут сохраняться еще много лет.