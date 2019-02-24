В программе Вести недели на телеканале Россия 1 названы американские центры принятия решений о применении угрожающих России ракетных комплексов, о которых президент России Владимир Путин говорил в своем Послании Федеральному Собранию 20 февраля. Именно эти центры могут стать целью для новых видов российских вооружений.

В программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" названы американские "центры принятия решений о применении угрожающих России ракетных комплексов", о которых президент России Владимир Путин говорил в своем Послании Федеральному Собранию 20 февраля. Именно эти центры могут стать целью для новых видов российских вооружений."По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными", — сказал тогда Путин.Теперь названы и цели: собственно здание Пентагона, в котором находятся высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, правительственный пункт управления Кэмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи, Мак-Клеллан в штате Калифорния, где базируется управление стратегическими наступательными силами, и пункт управления ядерными силами Джим-Крик в штате Вашингтон.Против этих целей могут быть использованы подлодки с пусковыми установками создаваемых в России гиперзвуковых корабельных ракет "Циркон" со скоростью полета около девяти махов и дальностью более тысячи километров, способных поражать как морские, так и наземные цели.Субмарины, несущие по 40 таких ракет, могут находиться за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль (370,4 километра). Центры принятия решений находятся в пределах еще 400 километров от берега. "Циркон", летящий со скоростью 11 тысяч километров в час, покроет суммарные 800 километров меньше чем за пять минут — это и есть подлетное время.