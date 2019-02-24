Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируется провести в Москве 27 февраля. Новую дату встречи двух лидеров подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируется провести в Москве 27 февраля. Новую дату встречи двух лидеров подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Ранее ожидалось, что Нетаньяху посетит Москву в четверг, 21 февраля, однако израильский премьер отложил свой визит, напоминает "Интерфакс". По словам спецпредставителя президента России по ближневосточному урегулированию, замглавы МИД Михаила Богданова, перенос сроков визита был связан с подготовкой к предстоящим в Израиле в апреле парламентским выборам: премьер должен был находиться в стране для решения связанных с этим вопросов.По словам Нетаньяху, главной темой предстоящих переговоров в Москве он намерен сделать вопрос военного присутствия Ирана в Сирии. Израиль продолжит действовать "сколько нужно", чтобы остановить попытки Ирана закрепиться в военном отношении в Сирии, заявил Нетаньяху. Предстоящие встречи в Москве, по его словам, имеют большое значение для Израиля и его вооруженных сил, передает РИА Новости.Также он намерен обсудить с Владимиром Путиным совершенствование механизма "деконфликтинга" между военными России и Израиля — он действует в Сирии с осени 2015 года. Основу этого механизма составляет линия оперативной связи между расположенной в Сирии российской авиабазой "Хмеймим" и израильским командно-штабным комплексом "Кирия" в Тель-Авиве."Деконфликтинг", однако, не помог предотвратить инцидент с российским самолетом-разведчиком Ил-20, сбитым над Средиземным морем 17 сентября прошлого года. Самолет был сбит системой ПВО Сирии С-200, но вину за это в российском Минобороны возложили на Израиль.Израильские самолеты в это время атаковали объекты на территории Сирии, сирийские средства ПВО вели ответный огонь, и одна из сирийских ракет попала в российский самолет. По заявлению военного ведомства РФ, израильские летчики "подставили" российский Ил-20 под удар сирийских ПВО. На борту сбитого самолета находились 15 российских военных, все они погибли.Россия после инцидента со сбитым Ил-20 приняла решение отправить в Сирию свои зенитные ракетные комплексы С-300. Нынешний визит Нетаньяху в Москву будет его первой очной встречей с Путиным после трагедии с Ил-20, не считая разговора в ноябре прошлого года на полях мероприятий в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже.