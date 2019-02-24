Российский боец смешанного стиля Петр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, добился победы над американским соперником Джоном Додсоном в рамках турнира UFC Fight Night 145, который проходит в чешской Праге.

Российский боец смешанного стиля Петр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории, добился победы над американским соперником Джоном Додсоном в рамках турнира UFC Fight Night 145, который проходит в чешской Праге. Победа была присуждена россиянину единогласным решением судей.Примечательно, что Ян одержал волевую победу – в середине второго раунда он был отправлен в нокдаун. И даже это не помешало ему взять верх над американцем. Судьи были едины в своем мнении и признали Яну победу – 30:27, 30:27, 30:27.26-летний россиянин проводил свой четвертый поединок в Абсолютном бойцовском чемпионате. И пока в UFC Ян не знает поражений: поочередно им были повержены японец Таруто Ишихара, кореец Джин Су Сон, бразилец Дуглас Силва де Андраде и теперь настала очередь Додсона.Всего в карьере Яна 12 побед при одном поражении.