Знаменитый режиссер доставлен в одну из столичных больниц. Георгий Данелия сам обратился к медикам за помощью.

Знаменитый режиссер доставлен в одну из столичных больниц. Георгий Данелия сам обратился к медикам за помощью.По имеющимся данным, режиссер пожаловался врачам на очень тяжелую одышку. Медики приняли решение о срочной госпитализации.Известно, что Георгий Данелия давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс — скопление воздуха или газов в плевральной области, передает РЕН ТВ.В столичной больнице, где в настоящее время находится Данелия, ему сделают более детальное обследование. Состояние знаменитости оценивается как тяжелое.Материал дополняется