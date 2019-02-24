Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи рассказала о ее юности. По
словам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант.
Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи рассказала о ее юности. По
словам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант.
Оказывается, жена принца Гарри не только хорошая актриса. По словам
Макфи, Маркл еще и замечательная певица.
"Она была в классе моей сестры – на два года
старше меня. Моя сестра устраивала концерты вместе с ней, я тоже выступала
на двух концертах вместе с ней, когда училась в седьмом или восьмом классе. Это
были малоизвестные мюзиклы", – цитирует подругу Маркл Express.co.uk. "Я
не знаю, есть ли видео, как она поет, но она действительно хорошая певица", -
отметила Макфи.
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