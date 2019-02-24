Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи рассказала о ее юности. По словам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант.

Школьная приятельница герцогини Сассекской, американская певица Кэтрин Макфи рассказала о ее юности. Пословам исполнительницы, у Меган Маркл есть тайный талант.Оказывается, жена принца Гарри не только хорошая актриса. По словамМакфи, Маркл еще и замечательная певица."Она была в классе моей сестры – на два годастарше меня. Моя сестра устраивала концерты вместе с ней, я тоже выступалана двух концертах вместе с ней, когда училась в седьмом или восьмом классе. Этобыли малоизвестные мюзиклы", – цитирует подругу Маркл Express.co.uk. "Яне знаю, есть ли видео, как она поет, но она действительно хорошая певица", -отметила Макфи.Материал дополняется