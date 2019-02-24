Оговорка президента Украины Петра Порошенко, когда он назвал свою страну агрессором, была искренней. Жители Донбасса впервые услышали от него правду, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

Оговорка президента Украины Петра Порошенко, когда он назвал свою страну агрессором, была искренней. Жители Донбасса впервые услышали от него правду, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.В интернете есть запись, как Порошенко на выступлении в Жолкве называет Украину агрессором​​​.В 2014 году началась военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о своей независимости после госпереворота на Украине. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек, передает РИА Новости.