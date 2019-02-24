Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). По ее словам, все это время украинское ведомство пытается скоординировать и довести хоть до какого-то результата девять открытых в отношении нее уголовных производств.

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о грядущем пятилетнем юбилее своих непростых отношений с Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ). По ее словам, все это время украинское ведомство пытается "скоординировать и довести хоть до какого-то результата" девять открытых в отношении нее уголовных производств.Эти дела, по словам Поклонской, "открывались с завидной методичностью" в связи с ее деятельностью по формированию прокуратуры Республики Крым и противодействию действиям экстремистских и террористических группировок на полуострове. Не осталось без внимания даже то, что она вывезла на лечение в Москву 38 тяжелобольных детей из Донбасса.Теперь, говорит Поклонская, киевское ведомство направило международное поручение в Генпрокуратуру России об оказании правовой помощи в организации ее уголовного преследования за эти "тяжкие преступления"."Что ж, понимаю, юбилей как-то отметить надо. Со своей стороны могу сказать, что мне не стыдно ни за один из вышеперечисленных результатов моей работы", — написала депутат на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Выразив сожаление по поводу отсутствия у нее достаточных рычагов, чтобы сработать еще жестче и тем самым исполнить свой долг и перед украинским народом тоже, Поклонская закончила пост шутливым пожеланием в адрес ГПУ, одолжив фразу из бессмертного кинофильма по одному из романов Ильфа и Петрова: "Пилите, Шура, пилите".Президенту Украины Петру Порошенко, который ранее в своем выступлении на митинге в городе Жолкве призвал "дать отпор украинскому агрессору", Поклонская ответила еще одной киноцитатой, пожелав ему "продолжать делать добрые дела".