Водитель грузовика не справился с управлением, и многотонная машина едва не снесла сотрудника полиции, оказавшегося у нее на пути. Инспектор ДПС успел переместиться в безопасное место буквально в последнюю секунду.

В Сети опубликованы кадры инцидента с участием сотрудника полиции, произошедшего 22 января в Екатеринбурге. Запись происшествия месячной давности появилась в широком доступе только сейчас.На съемке, сделанной регистратором, установленном в патрульном автомобиле, видно, что водитель грузовика не справился с управлением и многотонную машину занесло.Грузовик едва не снес инспектора ДПС, успевшего переместиться в безопасное место буквально в последний момент.Как удалось выяснить местным СМИ, полицейский не пострадал, чего не скажешь о служебном автотранспорте, получившим серьезные повреждения.