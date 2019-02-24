Представитель одной из транспортных компаний рассказал, что неизвестные под предлогом приобретения машины в лизинг, завладели автомобилем марки «Хендай Солярис»...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Митино задержали троих подозреваемых в хищении автомобиля путем мошенничества.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о мошенничестве. Представитель одной из транспортных компаний рассказал, что неизвестные под предлогом приобретения машины в лизинг, заключив договор, завладели автомобилем марки «Хендай Солярис», представив в фирму поддельные документы. Материальный ущерб составил 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Волоколамском шоссе. Ими оказали приезжие в возрасте от 35 до 46 лет.По данному факту следствием ОМВД России по району Митино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56