Знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой. Фолловеры спросили, какие ласковые прозвища есть у Машеньки и как сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного малыша.Последний день недели выдался весьма насыщенным на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда Дни.ру не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля ноября 2019 года.

Знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.Фолловеры спросили, какие ласковые прозвища есть у Машеньки и как сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного малыша.Последний день недели выдался весьма насыщенным на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда "Дни.ру" не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 февраля ноября 2019 года.Знаменитость ответила на вопросы подписчиков. Общение шло в режиме нон-стоп. Прежде всего, пользователей соцсети интересовали новости из жизни маленькой наследницы Кудрявцевой.Фолловеры спросили, какие ласковые прозвища есть у Машеньки и как сама Лера чувствует себя в роли молодой мамы. Телеведущая призналась, что ей это состояние очень нравится. Причем, настолько, что не против родить еще одного малыша.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 6 февраля 2019 года, читайте в и специальных .