Премьер-министр германской федеральной земли Бавария, председатель партии Христианско-социальный союз Маркус Зедер призывает администрацию США к более партнерскому поведению в связи с дискуссией вокруг проекта газопровода Северный поток - 2. НАТО - это о безопасности, а не об экономике, заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Премьер-министр германской федеральной земли Бавария, председатель партии "Христианско-социальный союз" Маркус Зедер призывает администрацию США к более партнерскому поведению в связи с дискуссией вокруг проекта газопровода "Северный поток — 2". НАТО — это о безопасности, а не об экономике, заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung."Трансатлантические связи нуждаются в обновлении, — уверен Зедер. — Когда одна из сторон требует одного лишь подчинения — этого недостаточно. Нам нужно квалифицированное партнерство. Должно быть ясно, что закон важнее сделок, а уважение важнее доминирования".Зедеру напомнили о заявлении вице-президента США Майкла Пенса по вопросу о поставках в Германию российского газа. "Мы не можем гарантировать защиту Запада, когда наш союзник (по НАТО) делает себя зависимым от Востока", — сказал представитель Вашингтона.За такими заявлениями, вероятно, стоит заинтересованность американцев в сбыте собственного газа в Европу, говорит Зедер."Вполне допустимо преследовать экономические интересы, — говорит он. — Неубедительно, однако, увязывать экономические интересы с вопросами безопасности. В НАТО идет речь о безопасности, а не об экономике. Трудно понять ситуацию, когда правительство США называет немецкие автомобили угрозой национальной безопасности и в то же время является нашим партнером в оборонительном союзе. Это вредно для альянса".На вопрос о его позиции по проекту газопровода "Северный поток — 2" Зедер заявил, что Германии нужны все варианты обеспечения надежности поставок — тем более что страна хочет отказаться от атомной и угольной энергетики."Я также не могу понять, почему трубопровод из России в Германию через Украину должен быть надежнее, чем прямой маршрут между Россией и Германией", — отметил он.