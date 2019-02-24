Российский лидер Владимир Путин лично разрабатывал меры социальной поддержки для Послания Федеральному Собранию. Он пригласил первого вице-премьера Антона Силуанова вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремль. Об этом рассказала сама Голикова в интервью программе Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Российский лидер Владимир Путин лично разрабатывал меры социальной поддержки для Послания Федеральному Собранию. Он пригласил первого вице-премьера Антона Силуанова вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремль. Об этом рассказала сама Голикова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Она отметила, что для президента было важно понять все до мелочей, вместе все пришлось рассчитывать в рублях, некоторые примеры даже решали в столбик. Путин вник в разногласия между социальным и финансовым блоком и сумел примирить их руководителей. Голикова и Силуанов даже извинились за свою несговорчивость.С посланием Федеральному Собранию Путин выступил 20 февраля. В числе прочего был предложен ряд мер социальной поддержки.