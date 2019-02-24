Попытка поднять автомобиль Toyota Land Cruiser 200, рухнувший на лед с моста после того, как его водитель решил скрыться от полицейских, обернулась новым падением с переворотом на крышу. Один из очевидцев снял на видео неудачную операцию по извлечению машины, а камера наблюдения – финальную часть погони.

В ночь на воскресенье, 24 февраля, в городе-курорте Белокурихе, расположенном в Алтайском крае, произошло дорожно-транспортное происшествие и последовавшая за этим неудачная "спасательная операция".Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции попытались остановить автомобиль Toyota Land Cruiser 200 водитель которого решил скрыться от правоохранителей. В итоге мужчина не справился с управлением и внедорожник рухнул с моста, оказавшись на льду в реке Белокурихе.Нарушитель и его пассажир не пострадали – выбраться из транспортного средства им помогли сотрудники ДПС.После этого рабочие попытались извлечь внедорожник. Им удалось приподнять машину с помощью крана, однако трос не выдержал и Land Cruiser упал обратно на лед и опрокинулся на крышу.