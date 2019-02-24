Снявший знаменитый фильм-мюзикл Поющие под дождем американский кинорежиссер Стэнли Донен скончался в США в возрасте 94 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ.

Снявший знаменитый фильм-мюзикл "Поющие под дождем" американский кинорежиссер Стэнли Донен скончался в США в возрасте 94 лет. По данным СМИ, причиной его смерти стал сердечный приступ.Стэнли Донен начал свою карьеру в качестве танцора, позже став стал хореографом и режиссером. Помимо своего знаменитого мюзикла, от также снял фильмы "Двое в пути" и "Шарада", главные роли в которых сыграла Одри Хепберн. В 1998 году Стэнли Донен получил почетную премию "Оскар", напоминает РИА Новости.