Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате Европы, который продолжается в Минской области в комплексе Раубичи.

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт завоевала золотую медаль в гонке преследования на чемпионате Европы, который продолжается в Минской области в комплексе "Раубичи".В воскресенье россиянка преодолела дистанцию 10 километров за 27 минут 43,4 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй с отставанием 37,5 секунды стала хозяйка соревнований Ирина Кривко из Белоруссии (один промах). Третьей финишировала немка Надин Хорхлер (отставание 49,4 секунды, один промах).Еще одна россиянка Евгения Павлова стала шестой (+57 секунды, без промахов), Светлана Миронова – 10-й (+1.33,2, пять промахов), Виктория Сливко – 27-й (+2.43,1, два промаха), Наталья Гербулова – 40-й (+4.12.0, шесть промахов).