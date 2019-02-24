В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. В воскресенья проходят командные спринты классическим стилем. Первыми финальный забег провели женщины. Российские лыжницы остановились в шаге от подиума, заняв четвертое место.

В австрийском Зефельде продолжается чемпионат мира по лыжным гонкам. В воскресенья проходят командные спринты классическим стилем. Первыми финальный забег провели женщины. Российские лыжницы остановились в шаге от подиума, заняв четвертое место.Россиянки Наталья Непряева и Юлия Белорукова отстали от победительниц из Швеции на 0,93 секунды. Второе место заняла команда Словении (отставание 0,37 секунды), третьими стали норвежки (+0,60).Позже на чемпионате мира состоится мужской командный спринт также с участие сборной России.