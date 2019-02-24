В Сочи завершился последний этап Кубка мира по санному спорту. В индивидуальных соревнованиях у мужчин в спринте российские саночники заняли весь пьедестал почета.

В Сочи завершился последний этап Кубка мира по санному спорту. В индивидуальных соревнованиях у мужчин в спринте российские саночники заняли весь пьедестал почета.Победил Семен Павличенко, серебро и бронза у его соотечественников Романа Репилова и Максима Аравина. Еще один россиянин Александр Степичев (+0,142) занял шестое место.В аналогичной дисциплине у женщин золото завоевала россиянка Виктория Демченко, серебро и бронза у немок Даяны Айтбергер и Натали Гайзенбергер соответственно. Другая россиянка Екатерина Батурина заняла 10-е место, Татьяна Иванова — 11-е.В соревнованиях двоек золото также досталось сборной России. Победу одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов.Кроме того, российская сборная в составе Павличенко, Демченко и двойки Денисьев/Антонов заняли первое место в эстафете. Второй стала сборная Германии, третьей — команда Латвии.