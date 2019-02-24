В Канаде завершился юниорский чемпионат мира по керлингу. Мировое первенство ознаменовалось победой спортсменок женской сборной России, которые в финальном поединке одержали победу над канадскими сверстницами.

В Канаде завершился юниорский чемпионат мира по керлингу. Мировое первенство ознаменовалось победой спортсменок женской сборной России, которые в финальном поединке одержали победу над канадскими сверстницами.Российская команда в лице Влады Румянцевой, Дарьи Морозовой, Ирины Рязановой и Веры Тюляковой выиграла финал с минимальным счетом 8:7. По пути в финал российские керлингистки провели 10 матчей, выиграв из них в семи, и еще в трех потерпев поражение.World Junior champions! Russia!