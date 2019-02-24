В Минске состоялся предпоследний этап Кубка мира по лыжной акробатике. По его итогам золотую медаль турнира завоевал российский фристайлист Максим Буров, получивший от судей турнира за свои выступления 120.36 балла.

В Минске состоялся предпоследний этап Кубка мира по лыжной акробатике. По его итогам золотую медаль турнира завоевал российский фристайлист Максим Буров, получивший от судей турнира за свои выступления 120.36 балла.Второе место занял белорусский спортсмен Антон Кушнир, выступления которого оценили в 118,10 балла. Замкнул тройку лучших еще один фристайлист из России – Станислав Никитин. Он получил 99.12 балла. Также в десятку лучших вошел россиянин Илья Буров, обосновавшийся на девятой строчке.В женской части соревнований по лыжной акробатике весь пьедестал остался за китайскими спортсменками. Первое место заняла Сюй Мэнтао, второе – Сюй Сыцунь, третье – Шао Ци. Лучшей среди россиянок стала Кристина Спиридонова, занявшая десятую позицию.Заключительный этап Кубка мира состоится 2 и 3 марта в Китае.