В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП на Невском проспекте, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали.

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП на Невском проспекте, в результате которого два человека погибли, еще трое пострадали.По предварительным данным. в ночь на воскресенье, 24 февраля, водитель автомашины BMW X6 выехал на тротуар, где совершил наезд на группу пешеходов. Двое мужчин скончались на месте от полученных травм, трем пострадавшим оказывается медицинская помощь, передает ТАСС.Трагический инцидент произошел на главной улице Северной столицы у здания бизнес-центра "Невский Плаза". Там же расположены пятизвездочный отель "Коринтия", Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей России и станция метрополитена "Маяковская".