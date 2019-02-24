Глава МИД России Сергей Лавров отправляется во Вьетнам, где выступит на конференции международного дискуссионного клуба Валдай. В преддверии визита министр дал большое интервью СМИ Вьетнама и Китая, в котором, в частности, говорил о решении проблемы Корейского полуострова.

Глава МИД России Сергей Лавров отправляется во Вьетнам, где выступит на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай". Форум пройдет в Хошимине, в повестке — обсуждение перспектив развития Азиатско-Тихоокеанского региона и продвижение двустороннего партнерства Москвы и Ханоя. В преддверии визита министр дал большое интервью СМИ Вьетнама и Китая. В частности, он говорил о решении проблемы Корейского полуострова."По сути дела, отказ от риторики и действий, которые вызывают раздражение, произошел. КНДР заморозила испытания ядерного оружия и ракетные пуски. США с Южной Кореей проявляют сдержанность в отношении проведения новых учений у берегов КНДР. Завязывается диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы события и дальше развивались по логике российско-китайской "дорожной карты", — отметил глава российского внешнеполитического ведомства.Также Сергей Лавров прокомментировал решение США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, сообщает телеканал "Россия 24". Подход Вашингтона к этому вопросу министра считает деструктивным. Так, он заявил, что у Москвы тоже были вопросы к американской стороне, ей предлагали провести консультации, однако реакции нет до сих пор."Они заняли абсолютно неконструктивную, я бы даже сказал, деструктивную позицию, о которой я сказал. Они ничего не хотят слушать, ничего не хотят объяснять, показывать, смотреть из того, что мы показываем. Но они предлагают нам уничтожить ракету под их контролем, а также все пусковые установки и связанное с ней оборудование, после чего четыре раза в год будут приезжать к нам и смотреть, как обстоят дела. Понятно, что это, во-первых, не вписывается ни в какие рамки самого Договора, да и просто элементарной дипломатической культуры, культуры ведения переговоров", — подчеркнул глава МИД России.