В присяге приведены тридцать шесть начинающих полицейских региона.

Тридцать шесть слушателей Центра профессиональной подготовки регионального УМВД приняли присягу сотрудника органов внутренних дел. Торжественное мероприятие состоялось в музее УМВД России по Владимирской области. Полицейские, поступившие на службу несколько месяцев назад, проходящие профессиональную подготовку в ЦПП, поклялись соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять правопорядок, установленные Конституцией и законами Российской Федерации.Присягу у слушателей Центра профессиональной подготовки принял заместитель начальника УМВД России по Владимирской области начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Павел Алексахин, который пожелал молодым сотрудникам постоянно работать над повышением своего профессионального уровня, быть достойными продолжателями традиций старших поколений правоохранителей и добросовестно выполнять служебные обязанности.С напутственным словом перед сотрудниками полиции выступили заместитель начальника полиции регионального УМВД полковник полиции Виктор Соболев и председатель Совета ветеранов УМВД России по Владимирской области полковник милиции в запасе Борис Пелевин. Старшие коллеги пожелали всем слушателям успешного преодоления непростого пути получения знаний и навыков, необходимых каждому сотруднику для выполнения возложенных на него обязанностей.