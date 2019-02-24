Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу поставило перед прокуратурой города вопрос о передаче из следственных органов МВД уголовного дела об аварии, в которой погибли два человека и пострадали еще трое. Предполагаемый виновник Мурад Касымов надышался шариками с азотом, популярными сейчас у клубной молодежи.

Главное следственное управление Следственного комитета России по Санкт-Петербургу поставило перед прокуратурой города вопрос о передаче из следственных органов МВД уголовного дела об аварии, в которой погибли два человека и пострадали еще трое. Дело возбуждено в отношении водителя автомобиля BMW X6, который столкнулся с другим автомобилем, а затем наехал на пешеходов на тротуаре.Авария произошла ночью 24 февраля 2019 года у дома 55 по Невскому проспекту, подозреваемый — мужчина 1989 года рождения — задержан, сообщается на сайте ведомства. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Оно вызвало большой общественный резонанс.По данным издания Фонтанка.Ру, находившийся за рулем BMW 30-летний Мурад Касымов виновник надышался шариками с азотом, популярными сейчас у клубной молодежи в России и вызывающими "глупое поведение". Газ не запрещен, однако полицейские сводки полны авариями после его применения. В Петербурге с особой плотностью продают шарики на улице Ломоносова и Думской.Погибшие — 40-летний гражданин США Тодд Эшли Кровел и 38-летняя Евгения Корнеенкова из Москвы. Трое пострадавших госпитализированы в Мариинскую больницу, один из них — в очень тяжелом состоянии.Предполагаемый виновник аварии родился в Азербайджане, в Петербурге семья живет примерно с 2010 года. За пару лет за ним числится 55 нарушений, а 14 ноября прошлого года Касымова лишили прав — в тот день он отказался от медицинского освидетельствования.До допроса у следователя он несколько раз объяснил разным сотрудникам свое видение произошедшего: по словам Касымова, на Думской в баре он надышался "шариками", после чего его и "выключило". К утру Касымов был в камере.