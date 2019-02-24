В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Можайскому району г. Москвы задержали жителя района по подозрению в предоставлении своей квартиры за денежное вознаграждение наркозависимым лицам для употребления ими наркотических средств.В результате отработки жилого сектора полицейские задержали 67-летнего ранее судимого москвича, который систематически предоставлял свою квартиру на улице Ращупкина наркозависимым лицам для употребления наркотических средств.В ходе обыска в квартире были изъяты пластиковые бутылки, пустые флаконы и фольга, использованные шприцы, трубка для курения и иные приспособления для употребления наркотических средств, металлические ложки со следами нагара.Отделом дознания ОМВД России по Можайскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93