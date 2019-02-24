В венгерском Будапеште определилась вторая финалистка престижного турнира серии Женской теннисной ассоциации. Ей стала чешка Маркета Вондроушова, которая в полуфинале одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой.

В венгерском Будапеште определилась вторая финалистка престижного турнира серии Женской теннисной ассоциации. Ей стала чешка Маркета Вондроушова, которая в полуфинале одержала победу над россиянкой Анастасией Потаповой.Россиянка, являющаяся 87 ракеткой мира, не смогла ничего противопоставить сопернице из Чехии исмогла взять у нее лишь два гейма. Встреча общей продолжительностью 58 минут завершился со счетом 0:6, 2:6 в пользу Вондроушовой.В финале чешская теннисистка сразится за главный трофей турнира с бельгийкой Элисон Ван Эйтванк, которая в параллельном полуфинале обыграла еще одну представительницу России Екатерину Александрову.Финал Вондроушова – Ван Эйтванк состоится 24 февраля на центральном корте Europe Tennis Center.