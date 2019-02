Американский лидер Дональд Трамп счел переговоры с Китаем очень продуктивными. Об этом он написал твит.

Американский лидер Дональд Трамп счел переговоры с Китаем очень продуктивными. Об этом он написал твит.Very productive talks yesterday with China on Trade. Will continue today! I will be leaving for Hanoi, Vietnam, early tomorrow for a Summit with Kim Jong Un of North Korea, where we both expect a continuation of the progress made at first Summit in Singapore. Denuclearization?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2019 г.Трамп неоднократно говорил о своих взаимоотношениях с председателем КНР Си Цзиньпином и обращал внимание о прогрессе в торговых переговорах.Президент надеется, что соглашение подпишут 1 марта.Прогресса он ожидает и после второй личной встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.Саммит КНДР-США намечен на 27-28 февраля в столице Вьетнама. Ким Чен Ын уже выехал на бронированном поезде из Вьетнама. Трамп вылетел в Ханой на самолете.