В ресторане в центре Москвы обокрали третьекурсника одного из столичных вузов: у него похитили золотые наручные часы стоимостью более миллиона рублей. Инцидент произошел накануне вечером на Большой Дмитровке.

В ресторане в центре Москвы обокрали третьекурсника одного из столичных вузов: у него похитили золотые наручные часы стоимостью более миллиона рублей. Инцидент произошел накануне вечером на Большой Дмитровке.По сообщению пресс-службы столичного главка полиции, у студента были украдены золотые часы Portugieser Yacht Chrono, ювелирные изделия, сотовый телефон и 500 долларов. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составляет более 1 миллиона 803 тысяч рублей.Кража была совершена неизвестным лицом, передает ТАСС. Возбуждено уголовное дело по статье о краже в особо крупном размере.