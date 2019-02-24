Установку противопехотных мин вблизи детских садов и школ в подконтрольном Киеву Волновахском районе Донбасса зафиксировала разведка ДНР.

Установку противопехотных мин вблизи детских садов и школ в подконтрольном Киеву Волновахском районе Донбасса зафиксировала разведка ДНР. Об этом в воскресенье сообщили в Народной милиции ДНР. По данным разведки, мины устанавливают украинские боевики из 128-й горно-штурмовой бригады. Всего зафиксировано три подобных случая: в Николаевке — возле школы и детского сада, в Гранитном — рядом с детсадом.Возможно, из-за нехватки бойцов украинское командование решило максимально заминировать подходы к позициям украинской армии.Это не первый случай, когда украинские военные устанавливают мины вблизи нахождения мирного населения. Ранее украинские войска заминировали проселочные дороги близ Горловки. 29 декабря 2018 года в Донбассе вступила в силу договоренность об очередном режиме прекращения огня. С начала конфликта стороны уже более 20 раз договаривались о перемирии, однако устойчивого режима тишины достичь так и не удалось.