Ушел из жизни знаменитый композитор Лев Колодуб. Деятелю искусств было 88 лет.

Ушел из жизни знаменитый композитор ЛевКолодуб. Деятелю искусств было 88 лет.Колодуб являлся профессоромНациональной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского. Печальнаявесть появиласьна официальном сайте Министерства культуры Незалежной.Композитор былзаслуженным деятелем искусств УССР и даже награжден ордером"За заслуги" III степени. За свою жизнь Лев Колодуб придумалмножество симфонических и оперных произведений, балетов и мюзиклов.Практически всю жизнь рядомс композитором находилась супруга Жанна Ефимовна, которая являлась егоколлегой. В семье Колодуб есть дочь и сын, а также внуки.Отметим, внаступившем году из жизни ушли ряд знаменитостей. Напомним, ранее в Москве ввозрасте 68 лет умер эстрадный певец Сергей Захаров. О кончине звезды сталоизвестно 14 февраля. По словам Ильи Резника, артист скончался от остановкисердца.Ранее ушел из жизни народныйартист России Сергей Юрский. В декабре прошлого года появилась информация отом, что его доставили в инфекционное отделение с воспалением. А 8 февралянародный артист России скончался в своей квартире на юго-западе столицы ввозрасте 83 лет. Похоронили кумира миллионов на Троекуровском кладбище.