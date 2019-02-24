Злоумышленница снимала в квартире соседнюю с потерпевшей комнату и, улучшив момент, похитила ювелирное украшение, после чего заложила его в ломбард...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемую в краже дорогостоящего ювелирного украшения.В полицию поступило заявление от 51-летней жительницы столицы. Она сообщила, что в Большом Знаменском переулке из комнаты, где она проживает, пропало дорогостоящее кольцо из желтого металла с камнем белого цвета.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 52-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленница снимала в квартире соседнюю с потерпевшей комнату и, улучшив момент, похитила ювелирное украшение, после чего заложила его в ломбард. В настоящее время сотрудниками полиции кольцо найдено, оно будет находиться в ломбарде на ответственном хранении до решения суда об его изъятии.Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60