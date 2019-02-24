Злоумышленница снимала в квартире соседнюю с потерпевшей комнату и, улучшив момент, похитила ювелирное украшение, после чего заложила его в ломбард...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемую в краже дорогостоящего ювелирного украшения.
В полицию поступило заявление от 51-летней жительницы столицы. Она сообщила, что в Большом Знаменском переулке из комнаты, где она проживает, пропало дорогостоящее кольцо из желтого металла с камнем белого цвета.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 52-летнюю жительницу Подмосковья. Установлено, что злоумышленница снимала в квартире соседнюю с потерпевшей комнату и, улучшив момент, похитила ювелирное украшение, после чего заложила его в ломбард. В настоящее время сотрудниками полиции кольцо найдено, оно будет находиться в ломбарде на ответственном хранении до решения суда об его изъятии.
Следственным отделом ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ.
Пресс-служба УВД по ЦАО
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