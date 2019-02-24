Работники одной из чайных плантаций отравились контрафактным алкоголем. Число погибших уже превысило 130 человек, более 200 госпитализированы.

Работники одной из чайных плантаций отравились контрафактным алкоголем. Число погибших уже превысило 130 человек, более 200 госпитализированы, сообщило издание Hindustantimes.Инцидент произошел в штате Ассам на северо-востоке страны. Уточняется, что среди пострадавших большое число женщин. По предварительной версии правоохранительных органов, пострадавшие отравились некачественным ликером, в составе которого был метанол. Владелец предприятия, изготовившего алкоголь, и 10 работников задержаны.Главный министр штата Ассам Сарбананда Соновал приказал высшим должностным лицам обеспечить "полный запрет на продажу нелегальных спиртных напитков" и принять меры для наказания виновных. Он также объявил о выделении помощи родственникам погибших и пострадавшим. Им предоставят, соответственно, по 200 и 50 тысяч рупий.Издание напоминает, что две недели назад подобная трагедия унесла жизни почти 100 человек в штатах Уттар-Прадеш и Уттаракханд. Массовые отравления некачественным алкоголем в Индии не редкость. Ранее подобные трагедии случались в 2015, 2013 и 2004 годах.