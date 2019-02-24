Свидетелей преступления пытаются найти через социальные сети

Свидетелей преступления пытаются найти через социальные сетиВ ночь после празднования Дня защитника отечества неизвестные обокрали Дом Культуры имени 1100-летия в Муроме. Свидетелей преступления пытаются найти через социальные сети.Прямо перед кражей в учреждении проходил праздничный концерт, на котором поздравляли мужчин. Злоумышленники, скорее всего, смогли вынести неплохую сумму, ведь вместимость главного зала Дома культуры составляет 650 мест.Местных жителей просят о помощи в установлении причастных, обещая вознаграждение. На месте происшествия работают правоохранительные органы.