В сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама автобус подорвался на мине, заложенной игиловцами (запрещено в РФ). Не менее 24 человек погибли. Семеро ранены, их отвезли в больницы Саламии и Хамы.

В сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама автобус подорвался на мине, заложенной игиловцами (запрещено в РФ). Не менее 24 человек погибли. Семеро ранены, их отвезли в больницы Саламии и Хамы.В автобусе находились рабочие, они собирали грибы. Из-за сильных ливней случаи подрыва участились, так как изменилось местоположение минных полей.Террористы, покидая населенные пункты, обычно минируют дома. Но с момента освобождения сирийских территорий от террористов такого количества жертв еще не было, передает РИА Новости.