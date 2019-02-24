В американском штате Техас неподалеку от городка Ануак потерпел катастрофу грузовой самолет Boeing-767 авиакомпании Atlas Air, на борту которого находились три человека.

В американском штате Техас неподалеку от городка Ануак потерпел катастрофу грузовой самолет Boeing-767 авиакомпании Atlas Air, на борту которого находились три человека.Самолет, совершавший перелет из Майами (штат Флорида) в Международный аэропорт имени Джорджа Буша города Хьюстон, рухнул в воды залива Тринити-Бэй, передает ТАСС. О судьбе находившихся на его борту людей не сообщается. Расследовать причины крушения поручено Федеральному управлению по безопасности на транспорте США.