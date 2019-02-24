В США найден мертвым актер и телеведущий Кларк Джеймс Гейбл - внук голливудского актера Кларка Гейбла, известного, в частности, по фильму Унесенные ветром. По сообщению портала TMZ, тело Кларка Гейбла-третьего без признаков жизни было обнаружено в его постели утром в пятницу, 22 февраля. Ему было всего 30 лет.

В США найден мертвым актер и телеведущий Кларк Джеймс Гейбл — внук голливудского актера Кларка Гейбла, известного, в частности, по фильму "Унесенные ветром". По сообщению портала TMZ, тело Кларка Гейбла-третьего без признаков жизни было обнаружено в его постели утром в пятницу, 22 февраля. Ему было всего 30 лет.Сообщается, что тело Гейбла-третьего нашла его невеста, и что его доставили в одну из клиник Далласа (штат Техас), где врачи объявили о его смерти. Позже это подтвердили его родные, в частности, мать — Трейси Ярро. Причина смерти пока неясна.Актер, модель и телеведущий Кларк Гейбл-третий был наиболее известен как ведущий двух сезонов телесериала "Обманщики" (Cheaters). По словам одного из членов его семьи, в Далласе он находился на съемках. О каких-либо проблемах со здоровьем, предшествовавших его смерти, данных нет.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Tracy Yarro Scheff