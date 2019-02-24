На месте работали сотрудники МЧС

На месте работали сотрудники МЧСДве иномарки столкнулись в Костромском районе 24 февраля.«В 17:51 в МЧС поступило сообщение о ДТП в Костромском районе. У населённого пункта Будихино произошло столкновение автомобилей «Хонда» и «Шкода». В результате ДТП есть пострадавшие», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области.На месте ДТП работали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона Костромской области, ГИБДД, скорая помощь и спасатели.Пострадавших пришлось извлекать из автомобилей с помощью специнструментов.